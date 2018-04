Actualidade

A governadora do estado brasileiro de Roraima, Suely Campos, anunciou hoje ter iniciado uma ação judicial no Supremo Tribunal Federal (STF) a pedir o encerramento temporário da fronteira do Brasil com a Venezuela.

"Esta ação [no STF] foi feita para pedir o controlo da fronteira, recursos para o nosso estado e para fechar a fronteira temporariamente", disse ao portal de notícias brasileiro G1.

"Como podemos deixar entrar mais venezuelanos se não conseguimos ainda organizar os que estão aqui?", disse a governadora, recordando que apenas 260 venezuelanos foram levados para São Paulo e para o Mato Grosso do Sul.