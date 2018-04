Novo Banco

O ministro das Finanças disse hoje que o empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução para injetar dinheiro no Novo Banco será de cerca de 450 milhões de euros e que a meta do défice deste ano inclui já a capitalização do banco.

"O défice previsto [0,7% do PIB] inclui a injeção de capital que o Fundo de Resolução poderá ter de fazer no Novo Banco", disse Mário Centeno em conferência de imprensa, em Lisboa, para apresentar o Programa de Estabilidade 2018-2022.

O Governo reviu em baixa a meta do défice deste ano para 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB), face aos 1,1% inscritos no Orçamento do Estado para 2018.