O Conselho das Finanças Públicas (CFP) considerou hoje que as previsões do Governo para 2018, atualizadas no Programa de Estabilidade, afiguram-se como "prováveis".

"As previsões para 2018 apresentadas [...] afiguram-se como prováveis, quer face aos pressupostos assumidos para este ano, quer face à conjuntura económica atual e os riscos implícitos", lê-se no parecer do CFP sobre o cenário macroeconómico subjacente ao Programa de Estabilidade 2018-2022, hoje divulgado.

O CFP diz que o cenário macroeconómico subjacente ao Programa de Estabilidade revê "ligeiramente em alta" o crescimento para a economia portuguesa, face ao cenário apresentado no Orçamento do Estado para 2018, ocorrendo a revisão mais substancial na perspetiva de crescimento de consumo público, "revista para um crescimento real de 0,7%".