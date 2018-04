Actualidade

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, apelou hoje à mobilização dos adeptos para ajudarem o clube a conquistar no final da época o pentacampeonato.

Após a cerimónia de inauguração oficial das novas instalações da Casa do Benfica em Alcácer do Sal, filial número 249, o líder das 'águias' lançou no discurso proferido antes do jantar um repto aos benfiquistas para o 'clássico' de domingo com o FC Porto e para as quatro 'finais' seguintes.

"Daqui sai um apelo, para que todos nos mobilizemos para apoiar a nossa equipa nestas cinco finais até final da época. Domingo, estamos todos convocados. Todos convocados, para dar um bom exemplo do futebol como festa, com 'fair play', mas também como expressão da força do Benfica", disse.