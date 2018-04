Actualidade

O PS considerou hoje que a resolução anunciada pelo Bloco de Esquerda contra o Programa de Estabilidade parte de um "equívoco", porque a consolidação orçamental será mais baixa este ano do que em 2017.

Esta posição foi transmitida aos jornalistas pelo porta-voz dos socialistas, João Galamba, depois de o ministro das Finanças, Mário Centeno, ter apresentado em conferência de imprensa o Programa de Estabilidade 2018/2022, documento que será entregue em Bruxelas até ao final do mês e que prevê um défice de 0,7% este ano.

"Apesar de a meta do défice para 2018 [0,7%] ser mais baixa, isso não se traduz de forma alguma num aumento do esforço de consolidação orçamental e de redução do défice. Acontece antes devido ao bom resultado da execução orçamental de 2017. Podemos agora fazer um esforço menor do que estava previsto para 2018", alegou o dirigente socialista.