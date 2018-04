Actualidade

O negócio é ilegal, mas a conjuntura da crise legalizou, na prática, a venda de divisas nas ruas angolanas, algo que salta à vista na maior fronteira terrestre, em Santa Clara, onde dezenas de jovens fazem vida desta atividade.

Em plena fronteira da província do Cunene, no sul de Angola e a de maior movimento terrestre no país, com a localidade namibiana de Oshikango de fundo, a agência Lusa encontrou Francisco Augusto.

"Faço o câmbio, trocamos dinheiro na rua. O câmbio, trocamos assim: 32.5, a nossa venda. A compra é 32", começa por explicar o jovem, que faz vida deste negócio, o qual sustenta, visivelmente, largas dezenas de famílias no município angolano de Namacunde.