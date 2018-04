Actualidade

O Campo das Cebolas, em Lisboa, reabre hoje após as obras de requalificação do espaço público e construção de um parque de estacionamento, com dois concertos a cargo da banda HMB e de Ricardo Ribeiro e Filipa Cardoso.

A requalificação do Campo das Cebolas, iniciada em outubro de 2015, sofreu atrasos devido à descoberta de vestígios arqueológicos, incluindo de um cais pombalino, cerâmica e duas embarcações.

Hoje, no espaço onde existia um parque de estacionamento selvagem, ergue-se um jardim, um parque infantil e um parque de estacionamento subterrâneo com 206 lugares.