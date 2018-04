Actualidade

A plataforma de alojamento Airbnb já cobrou "cerca de seis milhões de euros" em taxa turística (um euro por noite) desde o acordo com a Câmara de Lisboa, em abril de 2016, anunciou hoje aquela empresa.

No âmbito do balanço do segundo ano em que a Airbnb remete à cidade de Lisboa o valor da taxa turística cobrada, a plataforma 'online' informou que foram arrecadados "3,8 milhões de euros" durante 2017.

"Estamos muito satisfeitos por trabalhar com Lisboa para tornar a coleta da taxa turística mais simples para todos e garantir que a cidade recebe este importante recurso financeiro", afirmou o representante da Airbnb em Portugal, Arnaldo Muñoz, em comunicado.