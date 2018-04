Síria

O Governo iraniano advertiu hoje para as "consequências regionais" do ataque ocidental à Síria, considerando-o uma "flagrante violação do direito internacional".

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Bahram Qasemi, denunciou, em comunicado, que o ataque realizado esta madrugada pelos Estados Unidos, Reino Unido e França ignora "a soberania e a integridade territorial da Síria".

"Os Estados Unidos e seus aliados são responsáveis pelas consequências regionais dessa ação", acrescentou o porta-voz.