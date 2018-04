Actualidade

A Casa Frazão, fundada em 1933, na rua Augusta, em Lisboa, encerra em junho, após uma decisão "muito ponderada" dos acionistas, deixando a capital com uma única loja histórica dedicada exclusivamente aos tecidos, a vizinha Londres Salão.

"Tivemos uma oferta do senhorio e concluímos que não vale a pena estarmos aqui mais cinco anos", conta à Lusa Manuel Figueiredo, atrás do balcão onde trabalha há 34 anos, no rés-do-chão do edifício do antigo hotel Frankfurt, na loja de que também é sócio.

Ao seu lado, Isabel Queiroz, 28 anos de Casa Frazão, sócia, funcionária, filha de um antigo funcionário, sublinha que a saída, "de comum acordo", "foi uma decisão muito ponderada e tomada numa assembleia-geral de acionistas".