Actualidade

A responsável do "Lojas com História", da Câmara de Lisboa, defende que a lei do arrendamento deveria fixar limites para estes estabelecimentos comerciais, argumentando que o regime de proteção deu "uma ajuda", mas pode só ter adiado problemas.

"A lei 42 é uma ajuda, mas é uma lei que vem proteger estas lojas por mais cinco ou por mais 10 anos. Ao fim de cinco ou 10, ninguém sabe o que vai acontecer. Foi muito bom já ter havido esta lei, mas se pensarmos a médio prazo não sabemos o que vai acontecer", disse à Lusa Sofia Pereira.

Segundo o Regime de Reconhecimento e Proteção de Estabelecimentos e Entidades de Interesse Histórico, aprovado em 2017, os contratos não podem ser submetidos ao novo regime de arrendamento urbano (NRAU) pelo prazo de cinco anos e, nos que tenham transitado para o NRAU, os senhorios não podem opor-se à renovação de novo contrato por dez anos.