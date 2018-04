Síria

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, afirmou hoje que a União Europeia "está ao lado dos seus aliados e ao lado da justiça", em reação ao ataque militar realizado hoje na Síria.

"Os ataques dos EUA, França e Reino Unido mostram claramente que o regime sírio, com a Rússia e o Irão, não podem continuar com esta tragédia humana, pelo menos sem terem custos", escreveu Donald Tusk, na sua conta de Twitter.

Os EUA, a França e o Reino Unido realizaram hoje uma série de ataques com mísseis contra alvos associados à produção de armamento químico na Síria, em resposta a um alegado ataque com armas químicas na cidade de Douma, Ghuta Oriental, por parte do Governo de Bashar al-Assad.