Síria

A chefe do Governo da Alemanha, Angela Merkel, afirmou hoje que o ataque a alvos sírios com mísseis foi uma resposta "necessária e apropriada" após as denúncias de uso de armas químicas por parte de Damasco.

O Governo de Berlim apoia os ataques dos EUA, França e Reino Unido, considerando-os uma "intervenção militar necessária e apropriada", afirmou hoje em comunicado Angela Merkel.

"Nós estamos ao lado dos nossos aliados americanos, britânicos e franceses" que "assumiram as suas responsabilidades", com uma "intervenção militar que era necessária e apropriada".