Altice/Media Capital

A Altice e a Prisa "decidiram estender o prazo para concluir a venda da Media Capital", conforme previsto nos termos do acordo do assinado entre ambas as partes, disse hoje à Lusa fonte oficial da dona da PT/Meo.

Questionada pela Lusa sobre o prazo indicativo de 13 de abril para a concretização da compra da Media Capital, fonte oficial avançou que o prazo foi estendido.

"A operação está em andamento, as respostas às exigências colocadas pelo regulador foram sempre e prontamente dadas, sendo estas cumpridas e atualizadas, mas na ausência da resolução do Autoridade da Concorrência portuguesa, que as partes esperem que seja tomada nas próximas semanas, é aplicável a cláusula acima mencionada do acordo entre as partes", adiantou a fonte.