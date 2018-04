Síria

O presidente sírio Bashar al-Assad garantiu hoje estar mais determinado do que nunca em "lutar contra o terrorismo" na Síria, após ataques de forças armadas ocidentais contra instalações militares do seu regime, em represália pelo recente ataque químico.

"Esta agressão não faz mais do que reforçar a determinação da Síria em continuar a lutar e esmagar o terrorismo, em cada parcela do seu território", assegurou al-Assad durante uma conversa telefónica com o seu homólogo iraniano Hassan Rohani, citado pela presidência síria.

Os EUA, a França e o Reino Unido realizaram hoje uma série de ataques com mísseis contra alvos associados à produção de armamento químico na Síria, em resposta a um alegado ataque com armas químicas na cidade de Douma, Ghuta Oriental, por parte do governo de Bashar al-Assad.