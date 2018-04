Síria

O Bloco de Esquerda (BE) condenou hoje o ataque conjunto dos Estados Unidos, França e Reino Unido contra a Síria e defendeu que Portugal se deve distanciar "claramente" da escalada militarista internacional.

"O Bloco de Esquerda condena o ataque e apela à resolução pacífica do conflito sírio no quadro do Direito Internacional, garantindo aos povos da Síria a escolha livre e democrática sobre o seu futuro", lê-se no comunicado divulgado pelo partido.

O BE considera que o uso de armas químicas na Síria é "absolutamente inaceitável e deve ser investigado", mas afirma também que "este ataque não resulta de nenhum apuramento real e foi feito à margem das Nações Unidas".