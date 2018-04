Síria

O PCP condenou hoje o ataque à Síria, considerando-o "inaceitável" e uma "flagrante violação e afronta" à Carta das Nações Unidas e ao direito internacional" e realçou que Portugal deve demarcar-se deste ato.

"O PCP repudia a posição do Governo português e considera que, no respeito pela Constituição da República, Portugal se deve demarcar deste inaceitável ato de agressão, pugnar pelo fim da agressão à Síria e apoiar as iniciativas em curso para o diálogo e a paz", sublinha o PCP.

O Governo português disse hoje compreender as razões que levaram à intervenção militar desta madrugada na Síria, realizada pelos Estados Unidos, Reino Unido e França, defendendo, no entanto, ser necessário evitar uma escalada do conflito.