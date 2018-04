Actualidade

Mais de 3.700 armas de fogo e brancas, que tinham sido declaradas pelo Estado no âmbito de processos-crime, contraordenação ou administrativos, foram destruídas na sexta-feira numa empresa da especialidade, anunciou hoje a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Em comunicado, o Departamento de Armas e Explosivos da PSP adiantou que foram destruídas 3.738 armas de fogo e armas brancas.

"As armas a destruir foram declaradas como perdidas a favor do Estado no âmbito de processos-crime, contraordenação ou administrativos, depois de terem sido apreendidas pela PSP e demais autoridades policiais, a nível nacional, no decorrer da sua missão preventiva, fiscalizadora ou de investigação", adianta a PSP.