Actualidade

Um homem de 34 anos foi detido no Porto pela "prática reiterada" de roubos com "coação física ou sob ameaça de arma branca" para obrigar as vítimas a levantar dinheiro em caixas multibanco, revelou hoje a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto da PSP revela que o homem, desempregado e residente em Vila Nova de Gaia, foi detido às 05:00 de sexta-feira na Praça Carlos Alberto, na baixa do Porto, onde alegadamente praticava repetidamente os seus crimes.

"No decurso de diligências policiais, os agentes foram informados por um cidadão de que, momentos antes, no Jardim do Carregal, o desempregado, através de ameaça com recurso a um objeto metálico, o havia coagido a entregar uma quantia monetária e um maço de tabaco, tendo obrigado a vítima a deslocar-se à Praça Carlos Alberto levantar outra quantia monetária junto de uma caixa ATM", descreveu a PSP.