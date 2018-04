Actualidade

O treinador do Belenenses, Silas, admitiu que o jogo com o Sporting, para a 30ª jornada da I Liga de futebol, é "especial" por reencontrar Jorge Jesus, que o orientou como jogador e que é uma referência.

Na conferência de imprensa de antevisão do desafio deste domingo, o técnico dos 'azuis' do Restelo manifestou a sua determinação de manter o registo caseiro sem derrotas com os 'grandes' - empate diante do Benfica (1-1) e vitória sobre o FC Porto (2-0) -, mas antecipa dificuldades frente aos 'leões' pela imprevisibilidade tática da equipa de Jorge Jesus.

"Não é segredo que foi o treinador que mais me marcou. Para mim, no futebol, houve um antes de Jesus e depois de Jesus. O facto de não ter saído de Portugal prejudicou o reconhecimento que ele merece. Há poucos treinadores que estejam tanto tempo à frente do seu tempo como ele. Ele é de classe mundial", frisou.