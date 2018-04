Actualidade

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, afirmou hoje que só "a vitória interessa" na visita ao Benfica, no domingo, no clássico da 30.ª jornada da I Liga de futebol.

Na conferência de imprensa de antevisão do encontro, o técnico dos 'dragões' disse esperar um "jogo equilibrado", entre "duas das melhores equipas portuguesas", recusando pensar no empate.

"Ninguém prepara os jogos dessa forma. São preparados com o intuito de ganhar os três pontos. Ninguém tem estratégia para empatar e, depois, o jogo dita aquilo que o adversário permite. Acho que vai ser um jogo bastante equilibrado, entre duas excelentes equipas. Preparámos o jogo não para ir buscar o ponto, mas sim os pontos", explicou.