Actualidade

O treinador do Sporting disse hoje que apenas pensa em arranjar ideias para vencer o Belenense na partida da 30.ª jornada da I Liga de futebol, e sublinhou que o resultado entre Benfica e FC Porto pouco importa.

No domingo, antes de os 'leões' jogarem no Restelo, o Benfica recebe o FC Porto, mas, para Jorge Jesus, o desfecho do encontro entre os dois primeiros classificados é secundário.

"Não importa muito olhar para o resultado do Benfica-FC Porto. Temos de olhar para o nosso jogo e só somando pontos é que podemos olhar para o futuro do campeonato. Para nós é indiferente se não ganharmos", começou por referir o técnico, em conferência de imprensa.