Síria

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu hoje no Conselho de Segurança que se evite uma situação "fora de controlo" na Síria, mas também que se evite um agravamento do sofrimento do povo sírio.

"Insto todos os Estados-membros [a] que mostrem moderação nestas perigosas circunstâncias", disse Guterres, no início de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, requerida pela Rússia, após os ataques realizados hoje de madrugada pelos Estados Unidos, em conjunto com o Reino Unido e a França, contra alvos na Síria.

A reunião, a quinta deste órgão de decisão máximo das Nações Unidas num período de uma semana, foi pedida pela Rússia, aliado tradicional do regime sírio, horas depois da realização dos ataques.