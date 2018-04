Actualidade

A seleção portuguesa de ciclismo de sub-23 conquistou hoje a qualificação direta para o Campeonato do Mundo de estrada de 2018, graças ao sétimo lugar alcançado por Rui Oliveira no ZLM Tour, que se disputou em Goes (Holanda).

O resultado de Rui Oliveira permitiu a Portugal somar os primeiros nove pontos no 'ranking' da Taça das Nações de sub-23 e, dessa forma, garantir a presença automática nas provas de fundo e contrarrelógio do Mundial da categoria, que se vai realizar em Innsbruck, na Áustria, em setembro.

A clássica holandesa foi disputada em ritmo elevado e decidida ao 'sprint', no qual o ciclista português foi o sétimo mais rápido, terminando com o mesmo tempo do vencedor, o italiano Matteo Moschetti, que completou os 179,8 quilómetros prova em 3:51.23 horas.