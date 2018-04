Actualidade

O Santuário de Fátima recebeu hoje com "grande alegria e regozijo" o reconhecimento por parte do papa Francisco das "virtudes heroicas" do cónego Formigão, disse em comunicado o reitor, padre Carlos Cabecinhas.

"É com grande alegria e regozijo que vemos este reconhecimento" que, por um lado, "revela que o cónego Formigão foi um grande apóstolo de Fátima", mas, por outro, "também mostra o reconhecimento da igreja pela forma exemplar como viveu e conduziu a sua vida", disse o responsável pelo Santuário de Fátima.

Este reconhecimento "sinaliza, uma vez mais, Fátima como uma escola de santidade", acrescentou.