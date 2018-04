Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros português afirmou hoje que o Presidente da República tem prestado "uma ajuda absolutamente essencial" para aproximar Portugal das suas comunidades residentes no estrangeiro, que se tornaram "centrais" na política do Ministério.

Em entrevista à Lusa a propósito do lançamento do livro "Argumentos Necessários", que reúne textos seus sobre a política europeia e externa de Portugal, Augusto Santos Silva afirmou como cumprido um dos objetivos do Governo sobre a emigração portuguesa: "Ter Portugal o mais próximo possível das suas comunidades".

"A ajuda do senhor Presidente da República tem sido absolutamente essencial. Onde quer que o Presidente da República vá, tem uma relação tão direta, tão afetiva, tão profunda, tão genuína com as comunidades portuguesas, que representa bem o enorme elo que existe entre Portugal e os portugueses que vivem no estrangeiro", considerou.