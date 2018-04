Actualidade

O líder da UGT recusa que o défice seja "um elemento sacrossanto" e defende que o Governo devia definir uma meta menos ambiciosa para este ano, que permitisse aumentar a função pública e evitar assim "uma guerra com os sindicatos".

Em entrevista à Lusa quando está prestes a comemorar cinco anos à frente da central sindical, o secretário-geral da UGT diz não estar satisfeito com o ritmo de reversão das medidas da 'troika' e sublinha que o anúncio do Governo de que não haverá aumentos para a administração pública em 2019 "foi um tiro no pé" do ministro das Finanças, Mário Centeno.

"O défice não deve ser considerado um elemento sacrossanto para continuar a constranger os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país", afirma Carlos Silva, lembrando que os funcionários públicos não são aumentados desde 2009.