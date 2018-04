Actualidade

O Governo português elogia a proposta "ousada" e "necessária", apresentada em conjunto com Cabo Verde, para promover a mobilidade dos cidadãos no espaço lusófono e afasta o cenário de emigração maciça para os países mais desenvolvidos.

"A proposta é ousada, é necessária", disse à Lusa o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, a propósito do "Documento de Reflexão sobre a Residência no Espaço da CPLP" (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), uma proposta apresentada por Portugal e Cabo Verde para promover a mobilidade no espaço lusófono.

O documento propõe a possibilidade de cada país dar autorização de residência aos nacionais dos Estados-membros da organização lusófona, apenas pela condição de ser um cidadão lusófono.