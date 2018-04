Actualidade

As instalações, a frota e os equipamentos da antiga Triumph, que está insolvente, vão ser leiloadas no dia 03 de maio, com um preço base de 5,7 milhões, segundo adianta a leiloeira responsável pela venda.

A empresa alemã Triumph possuía uma fábrica em Sacavém, concelho de Loures, que foi adquirida em setembro de 2016 pela empresa Têxtil Gramax Internacional (TGI), uma sociedade portuguesa de capital suíço.

Contudo, em 24 de janeiro deste ano a fábrica de Loures, que produzia roupa interior, foi encerrada e a TGI decretada insolvente, situação que levou ao despedimento coletivo de quase 500 trabalhadores, maioritariamente mulheres.