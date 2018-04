Actualidade

Um supermercado da cidade da Guarda foi hoje evacuado devido a um alerta para um engenho explosivo, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) local.

De acordo com a fonte, o alerta da existência de um alegado engenho explosivo "colocado em cima das garrafas de gás, à entrada do supermercado Pingo Doce", no Bairro de São Domingos, na Guarda, "foi dado por um funcionário via 112, pelas 12:32".

O CDOS adiantou, pelas 14:40, que o edifício foi evacuado e estão no local elementos da PSP e dos bombeiros.