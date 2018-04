Actualidade

O defesa Fábio Coentrão e o avançado Bas Dost regressaram aos convocados do Sporting para o jogo de hoje no terreno do Belenenses, da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O lateral esquerdo ficou de fora dos 'eleitos' do treinador Jorge Jesus nas vitórias frente ao Paços de Ferreira (2-0), para o campeonato, devido a lesão, e ao Atlético de Madrid (1-0), para a Liga Europa, por castigo.

O avançado holandês, melhor marcador da equipa, também falhou os mesmos jogos, por idênticos motivos, mas regressa hoje à lista dos 20 convocados para o embate com os 'azuis', marcado para as 20:15, no Estádio do Restelo, em Lisboa.