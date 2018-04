Síria

O presidente norte-americano, Donald Trump, justificou hoje o uso da frase "missão cumprida" para descrever os ataques contra instalações de armas químicas na Síria afirmando que "é um excelente termo militar que deve ser recuperado".

Trump foi criticado no sábado por usar aquela expressão, conotada com o anúncio prematuro do fim da guerra no Iraque feito em 2003 pelo presidente George W. Bush, querra que se prolongou por vários anos.

No Twitter, hoje, Trump disse que o ataque foi "executado na perfeição" e que "a única maneira que os 'media' de notícias falsas encontraram para o minimizar foi por [...] usar o termo 'missão cumprida'.