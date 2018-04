Actualidade

Marítimo e Moreirense empataram hoje 1-1, num jogo da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que permitiu aos madeirenses subirem provisoriamente ao quinto lugar.

Já na segunda parte, o médio Tozé deu vantagem à formação de Moreira de Cónegos, aos 69 minutos, e o avançado camaronês Joel empatou para os madeirenses, que somam agora 44 pontos, mais um do que o Rio Ave, que recebe o Tondela, na segunda-feira.

Com este empate, o Moreirense subiu ao 14.º posto, com os mesmos 29 pontos do Vitória de Setúbal, que é 13.º.