Actualidade

(CORREÇÃO DO 1.ª PARÁGRAFO) Manchester, Inglaterra, 14 abr (Lusa) - O Manchester City sagrou-se hoje campeão inglês de futebol pela quinta vez na sua história, graças à derrota do vizinho Manchester United em casa, com o West Bormwich, por 1-0, em encontro da 34.ª ronda. (O CAMPEÃO É O MANCHESTER CITY E NÃO O MANCHESTER UNITED).

No sábado, a formação comandada pelo catalão Pep Guardiola, que somou o 23.º título como treinador principal, foi a Londres derrotar o Tottenham, por 3-1, e ficou a aguardar o resultado da equipa do português José Mourinho.

Uma semana depois de ter adiado os festejos do City com uma vitória no dérbi de Manchester (3-2), os 'red devils' foram batidos em casa pelo último classificado.