Actualidade

A rejeição do protecionismo e o crescente risco de guerra comercial entre os Estados Unidos e a China devem marcar os Encontros da Primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, que arrancam segunda-feira, em Washington.

Num discurso proferido na quarta-feira na Universidade de Hong Kong, a líder do FMI, Christine Lagarde, vincou que estes são dois dos principais temas do encontro que reúne os principais líderes económicos mundiais em Washington entre segunda-feira e domingo e que serão sublinhados no relatório sobre as Perspetivas Económicas Mundiais, um documento a divulgar na terça-feira.

"Os governos precisam de rejeitar o protecionismo em todas as suas formas. A história mostra que as restrições à importação prejudicam toda a gente, especialmente os consumidores mais pobres", vincou Lagarde em Hong Kong.