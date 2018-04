Actualidade

Sete pessoas foram detidas e seis polícias e alguns adeptos do Benfica e do FC Porto ficaram feridos hoje, perto do Estádio da Luz, em Lisboa, durante desacatos após o jogo entre os dois clubes, disse fonte da PSP.

"Houve sete detenções no total por agressões e arremesso de objetos a polícias e por posse e deflagração de artefactos pirotécnicos e também um indivíduo identificado por contrafação, em que foi apreendido o material contrafeito", disse o comissário da PSP Sérgio Soares em declarações à SIC Notícias.

De acordo com a mesma fonte, "seis polícias foram feridos pelo arremesso de garrafas e pedras por parte dos adeptos do Sport Lisboa e Benfica", obrigado as autoridades a usarem "a força de uma forma mais elevada".