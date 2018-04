Actualidade

A longa-metragem brasileira "Benzinho" e a curta documental portuguesa "Vou-me despedir do rio" venceram hoje em Santa Maria da Feira a 21.ª edição do Festival de Cinema Luso-Brasileiro, disputada por um total de 31 filmes.

Américo Santos é o diretor do certame e declarou à Lusa que "Benzinho", realizado por Gustavo Pizzi, retrata "o mosaico emocional de uma família à beira de um ataque de nervos" devido à partida do primogénito para uma carreira desportiva noutro país.

Com protagonistas como Adriana Esteves, Konstantinos Sarris e Otávio Muller, o filme destacou-se entre as sete obras de ficção brasileiras selecionadas para a categoria dos longa-duração e teve agora estreia em Portugal, depois de exibido no Sundance Film Festival, nos Estados Unidos.