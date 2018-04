Actualidade

O Japão e a China retomaram hoje as negociações económicas, depois de um intervalo de quase oito anos, para estreitar laços num momento de fortes tensões comerciais, provocadas pelo protecionismo dos Estados Unidos.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros japonês e chinês, Taro Kono e Wang Yi, respetivamente, reuniram-se em Tóquio, no segundo dia de visita do chefe da diplomacia chinesa ao país, cuja agenda estará focada nas relações económicas e comerciais.

As duas potências asiáticas decidiram retomar o diálogo e cooperar perante as recentes medidas do Presidente norte-americano, Donald Trump, nomeadamente nas tarifas sobre as importações.