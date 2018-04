Actualidade

O vice-secretário-geral do Partido Socialista Europeu foi impedido de entrar nas Filipinas "por atividades políticas ilegais, indicaram hoje as autoridades.

Giacomo Filibeck foi detido no domingo pela polícia à chegada ao aeroporto de Cebu, no centro do arquipélago, onde ia participar num congresso a convite do partido da oposição Akbyan.

O ministro da Justiça filipino, Menardo Guevarra, afirmou que Filibeck foi proibido de entrar no país por ter "violado a lei".