O Novo Banco quer fechar 73 agências este ano, antecipando a meta negociada com Bruxelas, além da saída de mais de 400 trabalhadores que já era conhecida.

Na informação da Comissão de Trabalhadores aos funcionários do Novo Banco, a que a Lusa teve acesso, esta estrutura informou que teve uma reunião com a administração do banco em que foi dito que serão antecipadas "quase por completo as metas a atingir até 2021 para o final do primeiro semestre de 2018", isto tanto em termos de saídas de pessoal como de reduções de agências.

De trabalhadores, já era conhecido que o Novo Banco quer que saiam este ano mais de 400, seja em rescisões por mútuo acordo, seja em reformas antecipadas, tendo já provisionado 134 milhões de euros para esse processo.