As perturbações em voos da TAP e Ryanair no período da Páscoa terão afetado cerca de 19.400 passageiros e podem representar cerca de sete milhões de euros em compensações, estima a empresa AirHelp.

Em informação disponibilizada à agência Lusa e com base em análises de voos entre 24 de março e 08 de abril, a empresa especializada na defesa dos direitos dos passageiros aéreos concluiu que cerca de 13.600 passageiros da TAP "são elegíveis a receber compensações" no âmbito do regulamento EC261, o que poderá representar cerca de 5,2 milhões de euros.

Em relação à Ryanair foi estimado que cerca de 5.800 passageiros "são elegíveis a receber compensações, as quais poderão representar no total cerca de 1,8 milhões de euros".