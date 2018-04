Actualidade

As crianças do sexo masculino com maus hábitos de sono apresentam "risco muito elevado de obesidade", revela um estudo desenvolvido por investigadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC).

Com base nas recomendações da Academia Americana de Pediatria (2016), que estabelece a duração adequada de sono entre nove e 12 horas por noite para as crianças dos seis aos 12 anos, a investigação, visou analisar "a relação entre os hábitos de sono irregulares" (mais ou menos tempo que o recomendado) e "o risco de excesso de peso e obesidade na população pediátrica portuguesa".

Os investigadores estudaram os hábitos de sono de 8.273 crianças (4.183 do sexo feminino) com idades entre seis e os nove, bem como "a atividade física e os comportamentos sedentários (por exemplo, o tempo passado a ver televisão ou a jogar no computador), através de questionários preenchidos pelos pais", revela a Universidade de Coimbra (UC), numa nota enviada hoje à agência Lusa.