Actualidade

Os filmes "Diamantino", de Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt, e "Amor, Avenidas Novas", de Duarte Coimbra, foram selecionados para a Semana da Crítica do Festival de Cannes, em maio, foi hoje anunciado.

A 57.ª Semana da Crítica de Cannes, um dos programas paralelos do festival francês, decorrerá de 09 a 17 de maio e o júri é presidido pelo realizador dinamarquês Joachim Trier.

Gabriel Abrantes e o realizador norte-americano Daniel Schmidt competirão com a longa-metragem de ficção "Diamantino", centrada num jogador de futebol, protagonizado por Carloto Cotta. Do elenco desta coprodução entre Portugal, Brasil e França fazem parte ainda Cleo Tavares e as irmãs Anabela e Margarida Moreira.