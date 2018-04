Actualidade

A greve dos trabalhadores da Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário (EMEF) no Porto está a provocar "o caos" no metro, segundo fonte sindical, que garante estarem a circular apenas metade das 72 viaturas existentes.

Em declarações à agência Lusa, Paulo Milheiro, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores Ferroviários (SNTF), disse que, por falta de manutenção, "dos 72 veículos existentes [no metro do Porto] estão a andar menos de 40", sendo que, "no final do mês, provavelmente não haverá metro".

"Os metros vão saindo de linha conforme as avarias e depois chegam às oficinas e não têm ninguém para fazer a manutenção", explicou o dirigente sindical.