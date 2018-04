Actualidade

O Governo publicou hoje, em Diário da República, a atualização dos valores pagos nas medidas Emprego Jovem Ativo, Contrato Emprego-inserção e Contrato Emprego-inserção+ e Estágios Profissionais, com base na atualização para 2018 do valor do IAS.

O despacho - assinado pelo secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, produz efeitos a 01 de janeiro deste ano e aplica-se a candidaturas em execução.

O indexante dos apoios sociais (IAS) é, em regra, o referencial dos apoios financeiros a conceder pelo Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.), no âmbito dos programas e medidas ativas de emprego.