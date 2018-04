DGArtes

O primeiro-ministro afirmou hoje que o Governo, após a conclusão do atual concurso para o apoio às artes, fará a avaliação do modelo que se encontra em vigor e introduzirá as mudanças que se considerarem necessárias.

António Costa falava aos jornalistas após ter discursado na sessão de abertura do seminário diplomático de cônsules honorários, tendo ao seu lado o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes.

Interrogado se tinha transmitido ao seu ministro Luís Filipe Castro Mendes os resultados das reuniões que teve em São Bento, ao longo da semana passada, com estruturas representativas de setores que contestam o modelo desenhado pelo Governo para o apoio às artes, António Costa respondeu: "Obviamente que já tinha transmitido ao ministro da Cultura os resultados das reuniões e aquilo que ficou estabelecido".