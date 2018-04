Actualidade

O lucro líquido consolidado do BiG - Banco de Investimento Global aumentou 19,67%, para 52,3 milhões de euros, em 2017 face ao ano anterior, divulgou hoje a instituição.

Em comunicado, o banco reportou um crescimento homólogo de 37% do produto bancário no ano passado, para 103,7 milhões de euros, e uma melhoria da rendibilidade dos capitais próprios médios (ROE) dos 16,1% registados em 2016 para os 17,3% em 2017.

No ano passado, os resultados por ação ordinária do BiG foram de 0,30 euros (0,33 euros excluindo o efeito de diluição), o que compara com 0,28 euros em 2016, e o valor contabilístico por ação ordinária foi de 1,98 euros, face aos 1,70 euros por ação de 2016.