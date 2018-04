Actualidade

O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, exonerou hoje Artur Silva do cargo de primeiro-ministro para o qual tinha sido nomeado a 30 de janeiro último, anunciou a presidência guineense, citando um decreto presidencial.

No documento, José Mário Vaz enaltece "os esforços desenvolvidos" por Artur Silva, mas salientou que aquele não conseguiu alcançar o consenso entre os partidos representados no parlamento com vista à formação do Governo.

Esse executivo teria como tarefa fundamental a organização de eleições legislativas ainda no decurso deste ano, realçou o decreto presidencial.