Actualidade

Assunção Cristas afirmou hoje que o CDS votará contra o projeto de resolução do BE e desafiou os partidos que apoiam o Governo a rejeitarem o Programa de Estabilidade, para o qual irá apresentar propostas alternativas.

O CDS-PP "certamente que votará contra [o projeto de resolução do BE] porque tem um projeto de resolução alternativo", afirmou a presidente dos centristas, Assunção Cristas, desafiando o BE a "votar a resolução do CDS".

O BE anunciou na sexta-feira a apresentação de um projeto de resolução no parlamento para que o Programa de Estabilidade mantenha o compromisso do défice de 1,1% e a folga orçamental seja devolvida à sociedade.