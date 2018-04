Actualidade

Lisboa, 16 abr - O ministro da Saúde pediu à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) para intervir na questão da ala pediátrica do Hospital de São João e esclarecer se a situação das crianças ali seguidas podia ter sido evitada.

"Pedi à IGAS que procurasse aferir se houve algo que pudesse ter sido feito que não tenha sido feito", afirmou Adalberto Campos Fernandes aos jornalistas, à margem de uma cerimónia para anunciar novos investimento no INEM.

A falta de condições de atendimento e tratamento de crianças com doenças oncológicas foi denunciada por pais de crianças doentes que são atendidas em ambulatório e também na unidade do 'Joãozinho', para onde as crianças são encaminhadas quando têm de ser internadas no Centro Hospitalar de São João, concelho do Porto.